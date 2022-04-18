“جمارك دبي اللوجستية” يخلص بضائع بقيمة 1.6 مليار درهم في الربع الأول

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

قال “سامي عيسى”، مدير أول تفتيش مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية، ان المركز أنجز 48 ألف معاملة جمركية من الربع الأول. وقام بتخليص بضائع وشحنات بقيمة 1.6مليار درهم للفترة ذاتها.

وأضاف “عيسى” أن “المركز حرص على دعم الشركات العالمية، ومنها الشركات والمؤسسات ذات المسؤولية تجاه خدمة الإنسانية. بتسريع إنجاز الإجراءات الجمركية في أسرع وقت، وتقديم كافة الدعم اللازم ومنها لشحنات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. والتي تعد أكبر مقر لوجستي إنساني في العالم، لتعزيز دورها في تسهيل الاستجابات الأولية الفعالة للأزمات على المستوى العالمي”.

وتابع: “نرسخ نجاح مدينة دبي اللوجستية في استقطاب كبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات وفي قطاع التجارة الإلكترونية. عبر تقديم خدمات جمركية ذكية ومتطورة مدعومة باستراتيجية متكاملة للتفتيش الجمركي وأحدث أجهز الفحص والمعاينة. وهو ما يظهر مدى قدرة دبي على توفير أفضل الخدمات اللوجستية والجمركية للشركات العالمية الكبرى بمواكبة تقدم الإمارة بسرعة في تعزيز استراتيجيتها كمحور رئيسي للتجارة العالمية”.

وأشار، وفق “وام”، إلى أن “مبادرات المركز المتنوعة تسهم بشكل كبير في تمكين الموظفين وسعادة العملاء. ومنها تجربة دور الرصاص الإلكتروني للتسهيل على الشركات العالمية لسرعة إنجاز للشحنات. حيث تحرص جمارك دبي على إسعاد المتعاملين عبر إشراك العملاء في كافة المبادرات التي ينظمها المركز. وكذلك تفعيل الاجتماعات الدورية معهم للتعرف على احتياجاتهم من المركز والمساهمة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم”.