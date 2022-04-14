الإمارات تسمح بسفر المواطنين غير المطعمين بشرط إجراء فحص “PCR”

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حدثت دولة الإمارات بروتوكول سفر غير المطعمين من مواطني دولة الإمارات. حيث سمحت بسفر غير المطعمين بالجرعات الرئيسية أو الجرعات الداعمة من المواطنين، اعتباراً من الثلاثاء 19 أبريل الجاري.

واشترطت الإمارات على المسافرين من هذه الفئة إجراء فحص مخبري PCR خلال 48 ساعة من موعد المغادرة. مع ضرورة استكمال نماذج السفر في تطبيق “الحصن” لتحويل حالة التطبيق إلى اللون الأخضر.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحديث بروتوكول القادمين إلى الدولة. حيث سيتم استثناء من هم دون 16 عاماً من غير المطعمين من اشتراط الفحص المخبري “PCR” عند القدوم. مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة.