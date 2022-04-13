قادة الإمارات يهنئون ملك الأردن بمناسبة نجاح عمليته الجراحية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالته مؤخراً والتي تكللت بالنجاح بفضل الله تعالى.

كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة، لملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالته مؤخراً.