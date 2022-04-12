شبكة “إمباور” تنمو إلى 369 كيلومتراً

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تجاوز إجمالي طول شبكة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور”، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم. 369 كيلومتراً، من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي.

وبلغت نسبة النمو أكثر من 33.2% خلال الأعوام 2018-2021، ويعادل الطول الجديد للشبكة التي تمتلكها “إمباور”، 446 مرة طول برج خليفة الأعلى في العالم.

وأوضحت المؤسسة أن التوسع في شبكة أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق يعود لدخول مشاريع جديدة في محفظة مشروعاتها خلال 2021. وأبرزها مرسى العرب وتوسعات مدينة دبي الطبية ومجمع دبي لاند السكني وشبكة الخليج التجاري. وشبكة مركز دبي المالي العالمي لنقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق لمشروع وصل 1 وغيرها من مشاريع ضخمة.