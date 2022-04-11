جواز السفر الإماراتي يحتل المرتبة الأولى عالمياً

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

تصدر الجواز الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً بعد حصوله على عدد من نقاط التأشيرة الحرة التي تسمح لحامله دخول 167 دولة حول العالم.

وحصد جواز سفر الإمارات العادي 15 نقطة جديدة للتأشيرة الحرة منذ صعوده مجددا إلى المركز الأول في مطلع أكتوبر 2021.

ويسمح الجواز الإماراتي لحامله بدخول 113 دولة بدون تأشيرة و54 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول أو عبر الإنترنت.

وقلص جواز السفر الإماراتي عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لحامله إلى 31 دولة فقط.

وبحسب مؤشر “باسبورت إندكس” التابع لشركة “آرتون كابيتال” للاستشارات المالية العالمية، احتلت الإمارات المركز الثاني ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم.