تخفيض المخالفات البيئية 50% في رأس الخيمة بمناسبة رمضان

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مبادرتها الجديدة لتخفيض سداد قيمة المخالفات البيئية. التي حررها مفتشو خدمة “راقب البيئية”، بنسبة 50%، طوال شهر رمضان المبارك وحتى أسبوع بعد عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس “أحمد محمد الحمادي”، مدير عام الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدائرة لإسعاد الجمهور وتخفيف الأعباء عنهم. والتسهيل عليهم لتسوية أوضاعهم وتسديد المخالفات المتراكمة.

وأكد أن “خدمة راقب البيئية هدفها الأول حماية المناطق الطبيعية والسياحية من التعديات. التي يقوم بها بعض الأشخاص المستهترين بالقوانين الخاصة بحماية تلك المناطق. وقيام تلك الفئة من الأشخاص بالاستهانة بالجهود التي تقوم بها الجهات المختصة في الدولة والخاصة بتطوير وتنمية تلك المناطق”..

وأشار إلى أن “مبادرة التخفيض الجديدة هي الثانية من نوعها خلال العام الجاري 2022. حيث أطلقت الدائرة مبادرتها الأولى لتخفيض قيمة المخالفات خلال شهر مارس الماضي بمناسبة يوم السعادة والتي استمرت من 21 وحتى 23 مارس. بهدف مساعدة الأشخاص الذين خالفوا القوانين البيئية المعمول بها وتشجيعهم على تسديد قيمة المخالفات التي ارتكبوها وتم تسجيلها عبر خدمة راقب البيئية.