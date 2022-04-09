جامعة زايد وموانئ أبوظبي توقعان مذكرةً لتطوير حلول الاستدامة البحرية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

وقعت جامعة زايد، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة واللوجستيات والصناعة في أبوظبي، لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة في العديد من المجالات الرئيسية.

وبحسب “وام”، يسعى الطرفان لتطوير أجهزة الكشف عن الانسكابات والتسربات النفطية وتطوير أنظمة مبتكرة لعملية المراقبة، إضافة إلى التعاون في البحث المتعلق بالمواد الحيوية الصديقة للبيئة لاستخدامها كمواد لاصقة أو ماصة لمعالجة انسكاب النفط ، وسيقودان معا العديد من المساعي المكرسة لتحقيق مستويات عالية من الابتكار والتكنولوجيا والتعليم والبحث والتدريب والتطوير ونشر المعرفة.

وتشمل مجالات التعاون الأخرى بموجب مذكرة التفاهم كذلك تقديم الخدمات الأكاديمية والبحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والالتزام بمتطلبات العمل، إضافة إلى تطوير الإمكانيات والخبرات المتاحة لكلا الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.