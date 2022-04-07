محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كازاخستان

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم. اتصالاً هاتفياً من قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان. حيث تبادلا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الاتصال. نقل الشيخ محمد بن زايد إلى رئيس كازاخستان تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولشعبه دوام الخير والازدهار.

بدوره. أعرب قاسم جومارت توكاييف عن خالص تهانيه إلى ولي عهد أبوظبي بحلول الشهر الفضيل. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والرفعة. وأن يعم في هذا الشهر الفضيل الخير والاستقرار لشعوب العالم أجمع.

ولفت رئيس كازاخستان خلال الاتصال. إلى العلاقات المتميزة بين البلدين. مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تتوفر لدى البلدين.