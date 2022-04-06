محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي جاستن ترودو رئيس وزراء كندا الصديقة .. بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل الثنائي بين البلدين وإمكانيات تعزيزه وتنميته بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما استعرض سموه ورئيس وزراء كندا خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة تطورات الأزمة الأوكرانية وسبل احتواء تداعياتها على المستوى الإنساني والاقتصادي ، وأهمية سرعة الاستجابة للأوضاع الإنسانية في أوكرانيا لمنع تفاقمها وأولوية توفير الحماية للمدنيين المتضررين من الأزمة والحفاظ على حياتهم بجانب ضمان سلامة العاملين في المجالات الإنسانية وتأمين الممرات لإيصال المساعدات.

وفي هذا الإطار أشاد معالي جاستن ترودو بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من مساعدات إغاثية إلى المدنيين المتضررين في أوكرانيا.

كما هنأ رئيس وزراء كندا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة نجاح دولة الإمارات الاستثنائي في تنظيم معرض ” إكسبو دبي 2020 “.