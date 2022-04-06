إلغاء العمل بقسيمة الإقامة واستبدالها ببطاقة هوية المقيم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة. اعتباراً من يوم الاثنين القادم الموافق 11 أبريل 2022. والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة بديلاً لإثبات إقامته.

وأوضحت الهيئة أن “قرار الإلغاء جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر دعماً لتطوير الخدمات المقدمة. ولتطبيق أفضل الممارسات وتحقيقًا للمرونة التي تستهدف تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة. لتترافق مع بطاقة الهوية في نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد. وذلك عوضاً عن الطلبات الفردية السابقة”.

وأشارت، وفق “وام”، إلى أن “تطبيق الهيئة الذكي يتيح إمكانية الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة الهوية. دعماً لمرونة الاستخدام عند الطلب”

وأكدت أن الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة تتضمن كافة التفاصيل المذكورة سابقاً في قسيمة الإقامة. وهو ما يعزز من القيمة المضافة لاستخدامات بطاقة الهوية في إثبات الهوية الشخصية للأفراد. من خلال وجود البيانات الشخصية والمهنية وجهة الإصدار وغيرها من البيانات المقروءة على ظاهر البطاقة والتفاصيل الضمنية المعززة عبر تقنيات الربط الإلكتروني.