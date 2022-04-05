شرطة دبي تضبط 178 متسولاً

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

تمكنت إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي. بالتعاون مع مراكز الشرطة. من ضبط 178 متسولاً ضمن حملة “التسول مفهوم خاطئ للتراحم”. التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي. وذلك منذ انطلاق الحملة في 18 من مارس الماضي. ولغاية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. بواقع 134 من الذكور و44 من الإناث.

وأفاد العقيد أحمد العديدي. مدير إدارة المتسللين بالنيابة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. إن الإدارة شكلت فرق العمل بالتعاون مع مراكز الشرطة والإدارات الفرعية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. بحيث يتولون مهام رصد الظواهر المقلقة قبل شهر رمضان. ومن ضمنها رصد مواقع تمركز المتسولين ليتم ضبطهم أولاً بأول.

وتابع العقيد العديدي. أن حملة “التسول مفهوم خاطئ للتراحم”. من الحملات الناجحة المُساهمة في خفض أعداد المتسولين سنوياً. نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين.

ودعا الجمهور إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول. من خلال الابتعاد كلياً عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي. والتوجه للتبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية. كي لا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.