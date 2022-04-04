بورصة ناسداك تضع صورة الدكتورة مريم بطي السويدي على واجهة مبناها

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

رفعت بورصة “ناسداك” على واجهة مبناها الشهير في نيويورك، صورة سعادة الدكتورة “مريم بطي السويدي” الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع. إلى جانب شعار هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأضافت الدكتورة “مريم السويدي” إلى سجل ورصيد إنجازاتها المهنية والأكاديمية، مؤخراً، إنجازين مهمين. حين تم اختيارها من قبل مجلة “فوربس” باعتبارها ضمن أقوى خمس سيدات أعمال في الشرق الأوسط. كما تم اعتمادها من قبل مجموعة العمل المالي “فاتف” كأول إماراتية تختار كخبير مقيم معتمد في تقييم نظم مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهذه هي المرة الثالثة التي تنشر فيها بورصة “ناسداك” على واجهة مبناها. بوستر يتضمن صورة سعادة الدكتورة “مريم السويدي”.

يشار إلى أن بورصة “ناسداك” إحدى أكبر بورصات العالم، وضمن الأكبر من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة والعالم.