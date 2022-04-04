الشيخ إبراهيم الأخضر يفوز بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

بسام محمد - متابعة – شادي علوش

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عن اختيار الشيخ إبراهيم الأخضر بن علي القيم، للقب شخصية العام الإسلامية.

وذلك للدورة الخامسة والعشرين من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في مقر ندوة الثقافة و العلوم .

جدير بالذكر، أن الشيخ الاخضر، تولى الإمامة في الحرمين الشريفين، حيث صلى بالناس إماماً في المسجد الحرام ثم المسجد النبوي.

كما شارك في تأسيس العديد من المسابقات الدولية، وفي تحكيم ورئاسة وتطوير مسابقة الأمير سلمان المحلية للقرآن الكريم لدورات متعددة.

وعمل بالتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكذلك في المعهد العالي للدعوة الإسلامية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وتم تعيينه شيخاً للقراء بالمسجد النبوي بعد وفاة الشيخ حسن الشاعر الذي كان يشغل وظيفة شيخ القراء في المسجد النبوي.