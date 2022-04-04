“محمد بن راشد للأعمال الخيرية”تتبرع بمبلغ 20 مليون درهم للمليار وجبة

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

تبرعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بمبلغ 20 مليون درهم لمبادرة “المليار وجبة”. الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء والأقل حظاً في 50 دولة حول العالم.

ويعزز تبرع المؤسسة.. الالتزام الإنساني والأخلاقي لمبادرة المليار بتوفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين ومن يعانون من تحدي سوء التغذية حول العالم. وخاصة من الفئات الضعيفة كالأطفال واللاجئين والنازحين من ضحايا الأزمات والكوارث الطبيعية.

وأكد سعادة إبراهيم بوملحة، مستشار سمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أن مبادرة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله “، في شهر الصوم والعطاء والإحسان .. تجسد القيم الإنسانية التي تتمسك بها دولة الإمارات بقيادتها ومؤسساتها ومجتمعها المعطاء والمتسامح والمتكافل في كافة المبادرات الخيرية والإنسانية التي تنطلق منها حاملة شعار مد يد العون والمساندة لكل محتاج دون استثناء أو تمييز لعرق أو دين أو منطقة جغرافية.

وقال بوملحه إن العطاء الذي بدأه الآباء المؤسسون ويتواصل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الكرام، مستمر ومستدام ويصل أثره أبعد وأشمل كل عام.

واعتبر مبادرة المليار وجبة استمرارا وتواصلا لحملة 100 مليون وجبة التي انطلقت في شهر رمضان الماضي حيث نجحت في مضاعفة هدفها وتوزيع 220 مليون وجبة في 47 دولة بمشاركة من طواقم وكوادر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية..وهي تجسيد لرؤية استدامة العمل الإنساني في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودليل عملي على رسوخ نهج التضامن من دولة الإمارات مع الإنسان في كل مكان وكلما دعت الحاجة وخاصة للفئات الأشد ضعفاً.

وتشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أيضاً في تنفيذ عمليات مبادرة المليار وجبة في العديد من الدول التي تنشط فيها المؤسسة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المحلية والجهات الرسمية والأهلية، فيما تنظم المبادرة وتشرف عليها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.