الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للنهوض بقطاع النقل البحري

بسام محمد -

وقعت الإمارات وإسرائيل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية. بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب دولة الإمارات معالي “سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي” وزير الطاقة والبنية التحتية. ومن جانب إسرائيل معالي “ميراف ميخائيل” وزيرة النقل وأمن الطرق.

وتهدف المذكرة، وفق “وام”، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، وخاصة البحري منه. ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني على المنفعة المتبادلة، إضافة إلى تبادل الخبرة والمعرفة بما يخدم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة. باعتبار النقل البحري عنصراً مهماً وضرورياً للتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وتعمل على تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية. بما في ذلك سلامة السفن وأفراد الطاقم والبضائع والركاب والبيئة، وتعزيز حماية البيئة البحرية وتطوير التجارة البحرية.

كما تهدف إلى تبادل وجهات النظر بشأن أنشطة المنظمة البحرية الدولية، والمنظمات البحرية الدولية الأخرى. وتعزيز آلية تبادل وجهات النظر في مجال التنمية البحرية والربط والخدمات اللوجستية بين موانئ الطرفين. وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا البحرية والذكاء الاصطناعي في القطاعات البحرية.