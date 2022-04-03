الإمارات ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

رحبت الإمارات العربية المتحدة. بإعلان السيد هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. ببدء هدنة ووقف كافة أشكال العمليات العسكرية في اليمن وعلى الحدود السعودية – اليمنية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي. أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة. مؤكدة دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكدت الإمارات العربية المتحدة على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن. مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار. في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.