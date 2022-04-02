مواعيد خدمات طرق دبي في شهر رمضان

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها في شهر رمضان المبارك.

وتعمل مراكز إسعاد المتعاملين في الشهر الفضيل من الاثنين إلى الخميس من9:00 صباحاً إلى الساعة 5:00 مساء. والجمعة من 9:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً. وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول والمنارة وديرة والبرشاء والطوار والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وتعمل محطات مترو دبي الخط الأخضر من الاثنين إلى الخميس من 05:00 صباحاً – 00:00 صباحاً. والجمعة من 05:00 صباحاً – 01:00 صباحاً، ويوم السبت 05:00 صباحاً – 00:00 صباحاً، والأحد 08:00 صباحاً – 00:00 صباحاً.

ويعمل ترام دبي من الاثنين إلى السبت من 6:00 صباحاً – 01:00 صباحاً، والأحد من 09:00 صباحاً – 01:00 صباحاً.

وتعمل محطات الخط الأحمر من الاثنين إلى الخميس من 05:00 صباحاً – 00:00 صباحاً، والجمعة من 05:00 صباحاً – 01:00 صباحاً. والسبت من 05:00 صباحاً – 00:00 صباحاً، والأحد من08:00 صباحاً – 00:00 صباحاً.

وذكرت الهيئة أن مواعيد محطات الحافلات العامة، المحطات الرئيسة: سوق الذهب 4:30 صباحاً – 1:22 صباح اليوم التالي. والغبيبة 4:26 صباحاً – 00:57 صباح اليوم التالي والمحطات الفرعية: السطوة 4:40 صباحاً – 11:50 مساءً و(خط C01 يعمل من السطوة على مدار الساعة). والقصيص 4:50 صباحاً – 12:27 صباح اليوم التالي القوز الصناعية 05:02 صباحاً – 11:59 مساءً وجبل علي 4:58 صباحاً – 11:34 مساءً.

ومحطات حافلات عبر المدن والحافلات التجارية المحطات الفرعية: الغبيبة 06:40 صباحاً – 10:20 مساءً. وميدان الاتحاد 4:25 صباحاً – 12:15 صباح اليوم التالي، وديرة سيتي سنتر 06:40 صباحاً – 11:30 مساءً والسبخة 06:30 صباحاً – 10:30 مساءً. ومحطة مترو اتصالات 6:00 صباحاً – 9:00 مساءً وأبو هيل 6:30 صباحاً – 10:35 مساءً. حتا 5:30 صباحاً – 9:30 مساءً والمحطات الخارجية: محطة الجبيل الشارقة 5:30 صباحاً – 11:15 مساءً عجمان 5:30 صباحاً – 11:00 مساءً.