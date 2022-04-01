بعد فراق 15 عاماً..شرطة دبي تجمع أماً بابنها

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من جمع أماً بابنها . بعد فراق أكثر من 15 عاماً، وذلك أثناء مروره عابراً بمطار دبي الدولي “ترانزيت”، متوجهاً نحو جمهورية الهند.

واستنجدت الأم العربية بالإدارة العامة للسماح لها بلقاء ابنها أثناء عبوره بمطار دبي الدولي في طريقه لتلقي العلاج في جمهورية الهند. مؤكدةً أنها لم تلتقِ به منذ أكثر من 15 عاما لظروف خاصة.

وقامت الجهات المختصة بالاستجابة لطلب الأم، والبحث عن ابنها في منطقة “الترانزيت” في مطار دبي الدولي المبنى رقم 2. ليتم الوصول إليه من خلال صورة قديمة .