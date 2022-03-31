أم القيوين.. قرار يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الجمعة خلال شهر رمضان

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أصدر الديوان الأميري بأم القيوين تعميماً بشأن الدوام الرسمي لموظفي حكومة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وبحسب “وام”، نص التعميم على أن يكون الدوام الرسمي في كافة الجهات الحكومية المحلية بإمارة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس على أن تصبح عطلة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد.

وتبدأ مواعيد العمل الرسمية لموظفي حكومة أم القيوين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ويراعى في ذلك تطبيق نظام الدوام المرن /من الساعة الثامنة صباحاً إلى العاشرة صباحاً/ وحتى /الواحدة والنصف ظهراً إلى الثالثة والنصف ظهراً/ وعلى كافة العاملين بالحكومة المحلية التقيد والالتزام بالدوام الرسمي المشار إليه.