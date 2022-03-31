مذكرة تفاهم إماراتية-إسرائيلية لتسهيل حركة تنقل حاملي رخص القيادة

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

وبحسب “وام”، وقع المذكرة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – بمقر إكسبو 2020 دبي، مع معالي ميراف ميخائيلي وزيرة النقل وسلامة الطرق الإسرائيلية.

وتهدف المذكرة إلى تسهيل حركة تنقل حاملي رخص القيادة الصادرة من قبل السلطات الرسمية المعنية أثناء الزيارة والإقامة لمواطني البلدين.

وتنص مذكرة التفاهم على الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من الإمارات وإسرائيل واستبدالها دون إجراء الاختبار النظري والعملي، بهدف تسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من البلدين أثناء الإقامة أو الزيارة.