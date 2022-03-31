قرار بتشكيل مجلس أمناء جائزة “محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي”

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي راعي الجائزة، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء جائزة “محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي”، برئاسة معالي المهندس مطر محمد الطاير، وعضوية كل من:

خالد علي بن زايد الفلاسي، نائباً للرّئيس.

د. حسن مصطفى موسى.

مصطفى براف.

عايشة غراد علي.

أحمد مساعد العصيمي.

منى درويش بو سمرة.

د. خليفة راشد الشعالي.

بالإضافة إلى أمين عام الجائزة.

وذلك لمدة أربع سنوات، على أن تستمر موزة سعيد المري، أميناً عاماً للجائزة في دورتها الرابعة.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينشر في الجريدة الرسميّة.