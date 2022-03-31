ارتفاع نسبة المنشآت التي تستخدم الإنترنت في الإمارات إلى 95.9%

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نسبة المنشآت التي تستخدم الإنترنت في الدولة، ارتفعت إلى 95.9%. فيما بلغ عدد الموظفين الذين يستخدمون الإنترنت بصورة منتظمة نحو 62.7%.

وأضاف المركز أن “نسبة المنشآت التي لديها مواقع إلكترونية بلغت 66.2%. فيما بلغت نسبة المنشآت التي لديها شبكة الإنترنت نحو 53.9%. وفق مسح حديث حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة”.

وذكر المركز، وفق صحيفة “البيان”، أن “نسبة المنشآت التي تستخدم الحاسب الآلي في الدولة بلغت 97.8%. فيما بلغ عدد الموظفين الذين يستخدمون الحاسب الآلي بشكل منتظم 58%، ووصلت نسبة المنشآت التي تستخدم النطاق العريض الثابت 91.1%. بينما بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم النطاق العريض المتنقل 14.5%”.

وتابع: “بلغت نسبة النطاق الضيق 6.5%، وبلغت نسبة المنشآت التي لديها شبكة محلية 55.8%، والتي لديها شبكة الإكسترانت 8.6%”.

وأشار المركز إلى أن أنشطة الإنترنت التي قامت بها المنشآت خلال فترة المسح، شملت إرسال أو تلقي البريد الإلكتروني بنسبة 95.5%.