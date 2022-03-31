اتصال هاتفي يجمع ولي عهد أبوظبي والرئيس الأوكراني

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. اليوم. اتصالاً هاتفياً من فخامة فلوديمير زيلينسكي. رئيس جمهورية أوكرانيا.

وخلال الاتصال. جرى بحث تطورات الأزمة الأوكرانية ومستجدات مسار المفاوضات الجارية بشأنها. وذلك في إطار اتصالات سموه مع قادة الدول الصديقة. بشأن التطورات على الساحة الأوكرانية والجهود المبذولة لتسوية الأزمة.

واطلع سموه من فخامة الرئيس الأوكراني. على آخر التطورات الجارية. مؤكداً أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم ودعم الحلول والتسويات السلمية لاحتواء الأزمة وتداعياتها على مختلف المستويات وعودة السلام والاستقرار إلى أوكرانيا.

كما أكد سموه على أولوية ضمان سلامة المدنيين وأمنهم. وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الدول والمنظمات الإنسانية. لتوفير المساعدات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمتضررين من الأزمة.

هذا وأكد سموه دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع المساعي السلمية. والمبادرات التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية. من خلال الحوار والمفاوضات التي تعد الوسيلة الأمثل لحل الخلافات والأزمات. وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

بدوره. أعرب الرئيس زيلينسكي عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات. لتسهيل إجراءات الرعايا الأوكرانيين في الدولة وتيسير دخولهم إلى أراضيها واستضافتهم منذ اندلاع الأزمة. إضافة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها إلى المتضررين من الأزمة.