“يد القمة”..صورة جمعت محمد بن راشد وسيف بن زايد

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

تصدرت صورة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي . تجمعه مع سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان هو نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والقائد العام لشرطةأبوظبي.

وظهر الشيخ سمو الشيخ محمد بن راشد و سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان وقد تشابكت أيديهما و رفعت أيديهما للسماء ضمن اعمال القمة العالمية للحكومات.

ووصف متابعي مواقع التواصل الإجتماعي هذه الصورة بأنها “يد القمة” . في الوقت الذي أشاد به الجميع بأصحاب السمو مؤكدين على العمل يد بيد لما فيه خير الدولة.