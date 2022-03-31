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“يد القمة”..صورة جمعت محمد بن راشد وسيف بن زايد

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بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

 

تصدرت صورة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  عبر مواقع التواصل الاجتماعي . تجمعه  مع سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان هو نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والقائد العام لشرطةأبوظبي.

وظهر الشيخ سمو الشيخ  محمد بن راشد و سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان وقد تشابكت أيديهما و رفعت أيديهما للسماء  ضمن اعمال القمة العالمية للحكومات.

ووصف متابعي مواقع التواصل الإجتماعي  هذه الصورة بأنها   “يد  القمة” . في الوقت الذي أشاد به الجميع بأصحاب السمو  مؤكدين على العمل يد بيد لما فيه خير الدولة.

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