حمدان بن محمد يستقبل صباح خالد الحمد الصباح

بسام محمد - متابعة – علي معلا

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي اليوم (الأربعاء)، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، الذي وصل إلى الدولة أمس، في مستهل زيارة يترأس خلالها وفد الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات.

ورحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم برئيس مجلس الوزراء الكويتي، والوفد المرافق، وذلك في مستهل اللقاء الذي جرى بمقر القمة العالمية للحكومات في “إكسبو 2020 دبي”.

حيث أكد سمو ولي عهد دبي أن المشاركة الكويتية في القمة تثري هذا الحوار العالمي الذي يضم أكثر من 4000 شخصية من 190 دولة، والهادف إلى الارتقاء بأداء الحكومات حول العالم وتعزيز قدرتها على استباق التغيرات وابتكار الحلول لتحسين حياة المجتمعات.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر وعلى كافة المسارات في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تأكيداً على عمق الروابط الأخوية والتاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين.