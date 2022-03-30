مطار الشارقة يفوز بجائزة دولية هامة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

خطف مطار الشارقة جائزة أفضل مطار في تقديم خدمة مميزة للمتعاملين في الشرق الأوسط. ضمن فئة المطارات التي تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً.

وحصل المطار على الاعتراف الدولي لجائزة “صوت المتعامل” المبادرة التي أطلقت عن طريق مجلس المطارات الدولي. وبرعاية من شركة “أماديوس” للحلول التقنية الرائدة في قطاع السفر الإقليمي والدولي.

وجاء فوز المطار بجائزة الأفضل في الشرق الأوسط في خدمة المتعاملين ضمن مشاركته في برنامج جودة خدمات المطارات. برعاية مجلس المطارات الدولي لعام 2021 والتي يبلغ عددها 253 مطاراً حول العالم. منها 9 مطارات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لنتائج الاستطلاع التي تم جمعها من أكثر من 370 ألف استبيان.