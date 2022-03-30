دبي تكشف حجم الأغذية المستوردة خلال العام الماضي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تواصل بلدية دبي جهودها في مجال الرقابة على السلامة الغذائية وتوافر السلع وفق شروط تخزين وعرض تضمن سلامة الغذاء. من خلال فرق المتابعة التي تتولى الإشراف على الأسواق من خلال الزيارات الميدانية الدائمة. التي تشمل كافة منافذ بيع الغذاء في الإمارة.

وتؤكد تقارير سلامة الأغذية اتباع وتطبيق أرقى معايير السلامة الغذائية خاصة للغذاء المستورد. والذي استقبلت إمارة دبي منه 7.9 مليون طن خلال العام 2021. تشمل 286 ألفاً و673 شحنة غذائية، ومليون و718 ألفاً و967 منتجاً غذائياً.

قال مدير عام بلدية دبي “داوود الهاجري”، إن عدد الأسواق التي يتم استيراد الغذاء منها، وصل إلى 166 دولة.

وأوضح مدير عام بلدية دبي أن الحجم الضخم من الأغذية المستوردة على مدار العام، خاصة مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك. والذي يتضمن طرح كميات إضافية من الغذاء في أسواق الإمارة. يواكبه تخصيص المزيد من فرق العمل لتأكيد تطبيق اشتراطات السلامة الغذائية وفق أرقى المواصفات العالمية.

وكشفت إحصائيات الربع الأول من 2021، أنه تم استيراد حوالي 71 ألفاً و907 شحنات غذائية، و434 ألفاً و571 منتجاً غذائياً. بإجمالي كميات تصل إلى مليون و923 ألفاً و744 طناً من الأغذية.

وسجلت إحصائيات الربع الثاني 73 ألفاً و568 شحنة غذائية، و430 ألفاً و169 منتجاً غذائياً. بإجمالي كميات تصل إلى 2 مليون و275 ألفا و346 طناً من الأغذية.

وخلال الربع الثالث، سجلت 70 ألفاً و697 شحنة غذائية، و407 آلاف و487 منتجاً غذائياً، بإجمالي كميات بلغت مليون و812 ألف طن و852 طنا من الأغذية.

كما بلغت في الربع الرابع 70 ألفاً و501 شحنة غذائية، و446 ألفا و741 منتجاً غذائياً. بإجمالي كميات مليون و834 ألفا و114 طناً.