الصحة تدعو للاستفادة من تصديق الإجازات المرضية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المتعاملين، للاستفادة من باقة الخدمات الإلكترونية، التي تتضمن تصديق الإجازات والتقارير الطبية، واعتماد اللجنة الطبية.

ويمكن للمتعاملين تقديم طلباتهم للحصول على خدمة تصديق الإجازات والتقارير الطبية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. أو في مراكز تقديم الخدمة، حيث تتطلب بعض الإجازات اعتماداً من اللجان الطبية المعنية، وفق صحيفة “البيان”.

وأكد الدكتور “حسين عبد الرحمن الرند”، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، سعي الوزارة لمواكبة أحدث الحلول وتبني أفضل التقنيات الإلكترونية والذكية في الخدمات الحكومية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.