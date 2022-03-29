تعرف على أول سيارة كهربائية بالكامل من صنع الامارات

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

وضعت مجموعة “إم غلوري” القابضة وهي تابعة لمجموعة “تيكوم. اليوم حجر الأساس لأول منشأة صناعية إماراتية لتصنيع السيارات الكهربائية (EV) في مدينة دبي الصناعية. بتكلفة إستثمارية تبلغ 1.5 مليار درهم (حوالي 408 مليون دولار).

ويعمل المصنع بالطاقة النظيفة ويستهدف الأسواق الخليجية والعربية وشرق آسيا. وطاقته الإنتاجية تصل إلى 70 ألف سيارة سنوياً.

وشهدت مدينة دبي الصناعية إطلاق أول سيارة كهربائية تحمل اسم “الداماني” تحت شعار “صنع في الإمارات”، والتي تصنعها مجموعة “أم غلوري” القابضة الإماراتية.

وتتميز السيارة بمواصفات قياسية عالمية من جهة الأمان والرفاهية المتكاملة وتصل إلى مدى 405 كيلو مترات بشحنة واحدة ويصل سعرها إلى 127.5 ألف درهم.