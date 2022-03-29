إطلاق أول سيارة كهربائية مصنوعة في الإمارات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت دولة الإمارات، في مدينة دبي الصناعية، أول سيارة كهربائية “الداماني”. تحمل شعار “صنع في الإمارات” بتصنيع شركة “أم جلوري” الإماراتية.

وتتميز السيارة، وفق صحيفة “البيان”، بمواصفات قياسية عالمية من جهة الأمان والرفاهية المتكاملة. وتصل إلى مدى 405كيلو متر بشحنة واحدة، ويصل سعرها إلى 127.5 ألف درهم.

واحتضنت مدينة دبي الصناعية وضع حجر أساس “أم جلوري” أول مصنع للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات. بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف سيارة سنوياً.

ويمتد المصنع على مساحة مليون قدم مربع ويتسع إلى عدة خطوط إنتاج يمكنها استضافة تصنيع شركات السيارات العالمية. والمصنع يعمل بالكامل بواسطة الروبوت والطاقة النظيفة. ويستهدف الأسواق الخليجية والعربية وشرق آسيا.