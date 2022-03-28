23.5 مليوناً إجمالي متابعي حمدان بن محمد في مواقع التواصل الاجتماعي

بسام محمد - متابعة:نازك عيسى

تخطى عدد متابعي حسابات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 23.5 مليون متابع.في ضوء المكانة المتميزة والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها سموه على الصعيد الدولي كأحد الرموز العربية الشابة التي تحظى باهتمام واسع النطاق.

وحظي حساب سموه في موقع «إنستغرام» بأكثر عدد من المتابعين بواقع 14 مليون متابع.تلاه موقع «تويتر» 4.4 ملايين، ثم «فيسبوك» ما يزيد على 2.6 مليون متابع، ثم «لينكد إن» 2.52 مليون.

ويرى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في وسائل التواصل الاجتماعي نافذة مؤثرة للتفاعل المباشر مع الناس .وإشراكهم في أهم المواقف والتعرف على أفكارهم وآرائهم بصورة فورية، لذا فهي تحظى بالأهمية الكبيرة من سموه.

وتُعدُّ صفحات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على قنوات التواصل الاجتماعي من بين القنوات العديدة التي يحرص سموه على توظيفها في التواصل الفعال مع الناس.وزيادة تقريب المسافات معهم، وهو الأمر الذي نشأ وتربى عليه. في مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. تقديراً لقيمة التواصل مع الناس كأحد أهم العناصر الداعمة لنجاح القائد في تأدية رسالته.

ويتسم أسلوب سمو ولي عهد دبي في التدوين على صفحاته وما ينشره من صور ومقاطع فيديو .بالبساطة والتلقائية التي تنطق بكل مشاعر الحب والانتماء والولاء التي يحملها سموه لبلده وقيادته وشعبه وأمته.وتؤكد سعيه الدائم لأن يكون بين الناس وقريباً منهم ومتفاعلاً معهم.