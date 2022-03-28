محمد بن راشد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. “مسرور بارزاني”، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق.

وتناول اللقاء دفع سبل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيق،لا سيما إقليم كردستان العراق ضمن من مختلف المسارات التنموية. وبما يخدم جهود التنمية والبناء في البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي. وسمو الشيخ “مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم” نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

كما حضر سمو الشيخ “أحمد بن سعيد آل مكتوم”، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات. ومعالي “محمد بن عبدالله القرقاوي” وزير شؤون مجلس الوزراء.