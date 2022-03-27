العين.. وفاة طفل سقط في بئر عمقها 72 متراً

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

سقط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، في بئر عمقها 72 متراً، في منطقة الظاهر في العين، مما أدى إلى وفاته.

وورد بلاغ إلى غرفة العمليات في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مساء يوم الجمعة الموافق 25 مارس2022 . وتحركت على الفور الفرق المختصة وباشرت مهامها بالموقع.

ودعت الهيئة الجمهور الكريم إلى التأكد من ردم اية آبار أو حفر في محيط المنازل أو المناطق القريبة منها. حرصاً ووقاية للأطفال وللحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر.

كما ناشدت الهيئة أفراد المجتمع بعدم تداول أي معلومات غير صحيحة أو نشر صور ومعلومات تمس خصوصية أهل الفقيد. سائلين المولى أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.