ولي عهد أبوظبي يلتقي مع ملك الأردن والرئيس المصري والكاظمي

بسام محمد - متابعة – علي معلا

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة، لقاءً أخوياً بين سموه وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وتناول اللقاء الذي حضر جانباً منه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء في السعودية، تعزيز العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق، الجمعة، إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، حيث كان في استقبال سموه ملك الأردن وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.

ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.