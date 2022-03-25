نسيبة: الإمارات تؤمن بوجود حاجة ملحة لإيجاد حلول فعالة للأزمة السورية

بسام محمد - متابعة ـ نغم حسن

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة إيجاد حلول فعالة لإنهاء الأزمة في سورية.

وقالت معالي لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إنه “في إطار توجهنا العام لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات وندائِنا بأهمية وجود دور عربي فعّال لبحث سبل حل الأزمة السورية بدل الاكتفاء بإدارتها، جاءت زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات في إطار هذا التوجه”.

وأضافت معاليها: “نود أن نَلْفِت الانتباه هنا إلى أنَّ آخر إحاطة قدمتها جامعة الدول العربية للمجلس عن سوريا كانت في عام 2012. وعليه، نشدد على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس والجامعة لإيجاد حلولٍ عربية للأزمات العربية، بما في ذلك الأزمة السورية، حيث يعد استقرار سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي”.

وتابعت نسيبة قائلة: “بالنسبة للوضع السياسي، ومع دخول الحرب في سوريا عامها الـ12 وتسببها بلجوء أكثر من 6.5 ملايين لاجئ سوري حول العالم، تؤمن الإمارات أن هناك حاجة ملِحّة لإيجاد حلول ملموسة وفعالة تنهي الأزمة السورية عبر تبني منهجٍ عملي ومنطقي”.

وأضافت معاليها: “نواصل في هذا الاتجاه دعم جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حلٍ سياسي وفقاً للقرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، ومنها مساعي جير بيدرسن، لتعزيز تقارب وجهات النظر السياسية الإقليمية والدولية لمعالجة آثار الأزمة السورية”.

وأردفت قائلة: “كذلك نرحب بانعقاد الدورة السابعة للجنة الدستورية وما شَهِدَتْهُ من تطوراتٍ إيجابية بشأن الاتفاق على مناقشة المبادئ الدستورية خلال الأيام الأخيرة”.