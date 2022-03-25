الإمارات تُعزي ملك مملكة البحرين بوفاة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة

بسام محمد - متابعة ـ نغم حسن

أعرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بوفاة المغفور لها سمو الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.

كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة .