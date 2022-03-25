الإمارات.. الأكثر تميزاً والأسرع تعافياً من كورونا

بسام محمد - متابعة ـ نغم حسن

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة في الإمارات أن بلاده هي الأكثر تميزاً والأسرع تعافياً من كورونا.

وبحسب “البيان”، قال الدكتور حسين عبد الرحمن لدى افتتاحه مؤتمر الإمارات الخامس لمكافحة مضادات الميكروبات، إن “منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن مقاومة مضادات الميكروبات من التهديدات العالمية العشرة الرئيسية للصحة العامة التي تواجه البشرية”.

وأضاف أن “القدرة على علاج الالتهابات الشائعة مهددة بظهور وتفشي الميكروبات المقاومة للأدوية التي تبتكر آليات مقاومة جديدة تسفر عن ظهور مقاومة مضادات الميكروبات”.