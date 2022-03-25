شرطة أبوظبي تُلقي القبض على عصابة منظمة من الجنسية الآسيوية

بسام محمد - متابعة- بتول ضوا

ألقت شرطة أبوظبي متمثلة في قطاع الأمن الجنائي بمديرية شرطة المناطق الخارجية القبض على عصابة منظمة من الجنسية الآسيوية. استخدمت أسلوب النصب والاحتيال في التأثير على الضحايا وقامت بسرقة مبلغ مالي قدر بـ 460,000 درهم.

وقد توجه فريق الظواهر الإجرامية من الفرق التخصصية بمركز شرطة مصفح. وبإسناد ودعم من قسم المرصاد بإدارة الدوريات الخاصة وبالرغم من عدم توافر أدلة تدل على هويتهم.

وبفضل الجاهزية التامة للفرق التخصصية في التعامل مع جميع الأحداث في مختلف الأوقات. واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تم التوصل للجناة في وقت قياسي وضبط المتهمين واستعادة المبلغ المسروق .

وقال مدير قطاع الأمن الجنائي أن شرطة أبوظبي تتبع استراتيجية متكاملة في سرعة الاستجابة للبلاغات واحترافية التعامل معها.