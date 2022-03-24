محمد بن زايد يستقبل أعضاء مركز كارتر الأمريكي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. عدداً من أعضاء فريق عمل “مركز كارتر” الأميركي، المشاركين في “مبادرة بلوغ الميل الأخير”.

وتناول اللقاء الحديث حول الجهود المشتركة في مكافحة الأمراض المدارية المهملة في العالم. وفي مقدمتها “مرض دودة غينيا”.

وقال صاحب السمو في تغريدة عبر تويتر، اليوم: “استقبلت أعضاء مركز كارتر المعني بمكافحة الأمراض المدارية المهملة”.

وأضاف: “بفضل التعاون مع الشركاء أصبحنا بإذن الله على بعد خطوات من القضاء على مرض دودة غينيا. دور الإمارات في مكافحة الأمراض في المجتمعات المحتاجة ينبع من نهجها الإنساني وإيمانها بضرورة التضامن في مواجهة مختلف التحديات”.