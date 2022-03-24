محطات براكة تضاعف إنتاجها من الكهرباء الصديقة للبيئة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية. وإضافة 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصل مجموع ما تنتجه المحطتان الأولى والثانية في براكة إلى 2,800 ميغاواط. مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم جهود الدولة الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة، وفق “وام”.

وبهذا الإنجاز الجديد، قطعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها نصف الطريق نحو الوفاء بالتزاماتها. الخاصة بتوفير ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. ودعم النمو الاقتصادي على نحو موثوق من خلال إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. والمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وأصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي. وتقود أكبر الجهود من بين كافة القطاعات في المنطقة لخفض البصمة الكربونية. حيث توفر آلاف الميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية يومياً.