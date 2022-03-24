حاكم دبي: نحن دولة يراهن شبابها على إيصالها لآفاق تاريخية غير مسبوقة

بسام محمد - متابعة ـ نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، دولة الإمارات بنجاحها بتشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة في أبوظبي.

وقال بن راشد عبر تويتر: “أبارك لجميع العاملين وأبارك ل١٨٠٠ من أبناء الوطن من المهندسين والمشغلين والمختصين .. أبارك لأخي محمد بن زايد الإنجاز الوطني التاريخي”.

وأضاف حاكم دبي: “‏٧٠٪ من المواطنين العاملين في محطات الطاقة النووية تحت سن ٣٥ سنة . نحن دولة شابة . تراهن على شبابها .. ويراهن شبابها على إيصالها لآفاق تاريخية غير مسبوقة”.