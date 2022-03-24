محمد بن زايد يستقبل دوق لوكسمبورغ

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. صاحب السمو الملكي الدوق “هنري” دوق لوكسمبورغ الأكبر، الذي يزور الدولة للمشاركة في احتفالات بلاده بيومها الوطني في معرض “إكسبو 2020 دبي”.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، بالدوق “هنري”، متمنياً له التوفيق في زيارته وطيب الإقامة في الدولة.

وبحث سموه ودوق لوكسمبورغ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأهمية دعمها. وتنميتها على جميع المستويات خاصة الاستثمارية والتنموية بما يحقق مصالحهما المتبادلة. كما استعرضا عدداً من الموضوعات والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفق “وام”.

وتناول اللقاء النجاح الذي حققته دولة الإمارات في استضافتها “إكسبو 2020 دبي”، ومشاركة لوكسمبورغ. التي قدمت خلالها تجاربها ورؤيتها إلى المستقبل خاصة في مجالات التنمية المستدامة بجانب مقوماتها الطبيعية والسياحة.