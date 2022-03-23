خطوات إصدار خلاصة قيد جديدة في دولة الإمارات

بسام محمد - متابعة ـ نغم حسن

أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، عن خطوات إصدار خلاصة قيد جديدة في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد التقدم بطلب إصدار خلاصة قيد عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

وتشمل خطوات إصدار خلاصة قيد في الإمارات ما يلي:

1- التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

2- اختيار خدمة خلاصة القيد وتحديد سبب الفصل إما للزواج أو بلوغ أكبر من 30 عاماً.

3- تعبئة الطلب وتسديد الرسوم المستحقة.

4- إشعار بإصدار خلاصة القيد الإلكترونية.