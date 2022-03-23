شرطة أبوظبي والدفاع المدني تحذران من خمسة أسباب لاشتعال المركبات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، اليوم، من خمسة أسباب تؤدي إلى اشتعال الحرائق بالمركبات. معظمها ناتجة عن إهمال السائقين لإجراءات السلامة والوقاية.

وأوضحت الجهتان أن السيارات تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال. مثل الوقود السائل والزيوت والمكونات الداخلية كالبلاستيك والمطاط وغيرها.

وشدد المقدم مهندس “سالم هاشم الحبشي”، مدير إدارة السلامة العامة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، على ضرورة الوقاية من حوادث حرائق السيارات. من خلال تنفيذ الصيانة من قبل فني مختص، وقايةً للمركبة وحمايةً لمستخدميها. وإجراء الصيانة الدورية للمركبة والتعامل مع ورش تصليح متخصصة.

وأوضح رئيس قسم الحرائق بإدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، الرائد دكتور مهندس “عادل نصيب الصقري”. أن هناك خمس أسباب لحرائق المركبات، منها الإضافات الجوهرية غير المطابقة للقياسات والمواصفات المعتمدة. وترك مواد سائلة قد تحتوي على مواد سريعة الاشتعال في المركبة، واستخدام السائقين للمنتجات غير الأصلية وغير المتوافقة مع نظام كهرباء المركبة.

وذكر أن “السبب الرابع هو عدم فصل الأجهزة الكهربائية داخل المركبة خاصة في فصل الصيف. إضافة لتركيب قطع إضافية في المركبة عن طريق فني غير متخصص”.