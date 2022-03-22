مطار دبي يغلق المدرج الشمالي لتنفيذ عمليات تطوير شاملة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أغلقت مؤسسة مطارات دبي المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي DXB لمدة 45 يوماً. اعتباراً من تاريخ 9 مايو وحتى 22 يونيو 2022.

ويأتي ذلك بهدف تنفيذ عملية تطوير شاملة لمواصلة توفير أعلى معايير السلامة وتعزيز إدارة العمليات بسلاسة وكفاءة عالية.

وعلى الرغم من استمرارية أعمال الصيانة الدورية التي تتم بشكل أسبوعي في المدرج الشمالي. إلا أن هناك تحسينات شاملة تم التخطيط لها مسبقاً وتتطلب إغلاقاً كاملاً للمدرج. حيث خضع المدرج لعملية تطوير مماثلة خلال عام 2014، وفق صحيفة “البيان”.

وبفضل امتلاكه إلى مدرج مزدوج الاتجاهات، سيتمكن مطار دبي الدولي DXB من استقبال المسافرين خلال فترة الإغلاق. مع توجيه عدد من الرحلات إلى المطار الثاني في مدينة دبي “مطار دبي وورلد سنترال”.

وتدعو مطارات دبي جميع المسافرين من وإلى دبي خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي. بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بحجوزاتهم، أو مبنى المغادرون/القادمون قبل موعد رحلتهم.

كما سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات بمجرد الانتهاء من إعداد خطة العمل وتحديد الجدول الزمني لرحلات الطيران.