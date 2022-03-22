38.6 مليون حساب على التواصل الاجتماعي في الإمارات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف تقرير صادر عن موقع “Global Media Insight” المتخصص. أن عدد الحسابات النشطة على تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات حتى يناير 2022. بلغ نحو38.63 مليون حساب.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات بتسجيل 95 ألف مستخدم جديد بين عامي 2021 و 2022. فيما بلغ معدل انتشار الإنترنت في الدولة 99% من إجمالي السكان حتى بداية العام 2022.

وتصدر “يوتيوب” قائمة ترتيب منصات التواصل الاجتماعي حسب الاستخدام، ثم فيسبوك في المرتبة الثانية. وتقدمت منصة “تيك توك” بشكل واضح لتحتل المرتبة الثالثة، ثم”لينكد إن” في الترتيب الرابع. فيما حلت منصة انستجرام في المرتبة الخامسة، وجاء ترتيب منصتي سناب شات، وتويتر في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي، وفق “وام”.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية كشفت في تقرير إنجازاتها السنوية عن العام 2021. أن عدد مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات بلغ نهاية العام الماضي 9.94 مليون مستخدم.

وبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الدولة في استخدام الإنترنت نحو 7.24 ساعة يومياً. منها 1.57 ساعة متوسط الوقت المستغرق في قراءة الأخبار، و2.55 ساعة متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي.