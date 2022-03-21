محمد بن زايد: الأم رمز لكل ما هو طيب وجميل

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

وجه صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. اليوم، رسالة إلى الأمهات بمناسبة عيد الأم.

وقال صاحب السمو بهذه المناسبة: “رسالتي إلى جميع الأمهات في دولة الإمارات وحول العالم بمناسبة يوم الأم”.

وأضاف: “الأم رمز لكل ما هو طيب و جميل في هذه الحياة.. تعطي بلا حدود، وتربي الأجيال، وأم الأبطال والشهداء، وصمام أمان المجتمعات”.

وأردف: “أحيي كل أم تحمل مسؤولية عظيمة في تربية أبنائها. جيل المستقبل وإعدادهم ليسهموا في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم ويواجهون تحديات المستقبل بالعلم والعمل.. وفي يوم الأم وفي كل الأيام تتجدد مشاعر الحب والعرفان لأمهاتنا.. أدعو الله أن يحفظهن ويرزقنا برهن”.