عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية اليابان

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي. معالي “يوشيماسا هاياشى” وزير خارجية اليابان، في أبوظبي.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتناولا الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ومنها التطورات في أوكرانيا وأهمية تعزيز الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

كما ناقش سموه ومعالي وزير خارجية اليابان، جهود تحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق الطاقة والغذاء العالمية في ظل تداعيات هذه الأزمة.

واستعرض الجانبان مشاركة اليابان في إكسبو 2020 دبي، ودور هذا الحدث العالمي البارز في استكشاف آفاق واعدة للتعاون المشترك بين البلدين.

وتناول الطرفان استعدادات مدينة أوساكا اليابانية لاستضافة النسخة المقبلة من إكسبو العالمي، والتي من المقرر أن تقام فعالياتها خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر2025 ، على جزيرة يومشيما.