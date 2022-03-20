أصحاب السمو يهنئون الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده

بسام محمد -

بعث صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله. برقية تهنئة إلى فخامة “قيس سعيد” رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة. وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله. وصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس “قيس سعيد”.

وبعث صاحبا السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي “نجلاء بودن رمضان”، رئيسة الحكومة التونسية.