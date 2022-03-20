شرطة الشارقة تطيح بعصابة آسيوية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أوقعت شرطة الشارقة بتشكيل عصابي ‏مكون من 12 شخصاً من الجنسية الآسيوية. تخصصوا في بيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة على أنها قطع أصلية. بعد رصد أسلوب إجرامي موحد يقوم على القيام بالنصب والاحتيال بتواريخ متباعدة نسبياً لإبعاد الشبهة من أنها عملية منظمة.

وقال العقيد “عمر أحمد أبو الزود”، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة: “تم تلقي عدد من البلاغات يفيد أصحابها بالتعرض للنصب والاحتيال على يد أشخاص من الجنسية الآسيوية مجهولي الهوية. حيث يقوم الجناة باستيقاف المجني عليهم من مرتادي المحال التجارية بغية شراء بعض المستلزمات المنزلية”.

وأوضح: “يقوم الجاني في بادئ الأمر بعرض هواتف للبيع على المجني عليهم بأسعار زهيدة. وبأسلوب المراوغة يعرض الجاني على الضحية عينة من القطع الذهبية الأصلية ذات النقوش الإسلامية غير المتوفرة في السوق المحلي. بالإضافة إلى عرض تلك القطع بقيمة مالية مناسبة لإقناع المجني عليه باقتنائها، وأنها فرصة لا تعوض”.

وأضاف: “لإتمام المخطط بصورته الكاملة، يطلب الجاني من الضحية أن يفحص تلك القطعة أو بعض القطع التي بين يديه، لدى محال الذهب ليتأكد من صحتها. وبالتالي يكون الجاني قد زرع الثقة في نفس المجني عليه لإتمام الصفقة. وعند إتمام تسليم الكمية مقابل المبلغ المالي الذي تم الاتفاق عليه يكتشف المجني عليه أنِّ الكمية التي تم تسلمها مغشوشة. وما هي إلا قطع معدنية مزركشة ومطلية بلون الذهب، وأنَّه وقع ضحية نصب واحتيال”.

وأفاد بأنَّه “بعد رصد الأسلوب الجرمي وربط البلاغات ببعضها البعض، تمكنت فرق التحريات من الإيقاع بالتشكيل العصابي واحداً تلو الآخر. بعد أن حددت هويات الجناة وإلقاء القبض عليهم والبالغ عددهم 12 شخصاً. واعترفوا جميعاً بمشاركتهم في وقائع النصب التي تقوم على توزيع الأدوار”.

ودعا إلى الإبلاغ عن الباعة الجائلين عبر القنوات التي وفرتها الشرطة. ومنها خدمة حارس المتوفرة عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة، أو الموقع الإلكتروني www.shjpolice.gov.ae. أو الاتصال بالرقم الساخن لإدارة التحريات 80040.